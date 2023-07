Ramène ta fraise au Piotaix ! 5 le Piotaix Saint-Junien-les-Combes, 23 juillet 2023, Saint-Junien-les-Combes.

Saint-Junien-les-Combes,Haute-Vienne

L’association Des Racines et des Potes organise un après-midi festif et familial.

Au programme : venez profiter de jeux d’extérieurs pour petits et grands en libre accès (ramenez les vôtres !) et partager un goûter gourmand avec des crêpes et les fruits du jardin. Et pour finir la journée en beauté, rendez-vous à 18h pour le concert, à prix libre, du groupe Morenica, qui vous enveloppera de ses musiques méditerranéennes et occitanes teintées d’électro. Morenica est un monstre magique à 4 têtes qui reconstruit des musiques traditionnelles de Méditerranée et d’Occitanie. Morenica chante en polyphonies et mélange les influences culturelles et les textures psychédéliques. Morenica joue une musique contemplative, hypnotique et festive..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

5 le Piotaix

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Des Racines et des Potes association is organizing a festive family afternoon.

On the program: come and enjoy free access to outdoor games for young and old (bring your own!) and share a gourmet snack of crêpes and fruit from the garden. And to round off the day in style, join us at 6pm for a free concert by the group Morenica, who will envelop you in their electro-tinged Mediterranean and Occitan music. Morenica is a magical 4-headed monster that reconstructs traditional music from the Mediterranean and Occitan regions. Morenica sings in polyphony, mixing cultural influences and psychedelic textures. Morenica’s music is contemplative, hypnotic and festive.

La asociación Des Racines et des Potes organiza una tarde festiva en familia.

En el programa: acceso gratuito a juegos al aire libre para grandes y pequeños (¡traiga los suyos!) y merienda a base de crêpes y fruta del huerto. Y para terminar el día por todo lo alto, a las 18:00 h, concierto gratuito del grupo Morenica, que le envolverá con su música mediterránea y occitana de tintes electrónicos. Morenica es un monstruo mágico de cuatro cabezas que reconstruye la música tradicional mediterránea y occitana. Morenica canta en polifonía y mezcla influencias culturales y texturas psicodélicas. La música de Morenica es contemplativa, hipnótica y festiva.

Der Verein Des Racines et des Potes organisiert einen festlichen Familiennachmittag.

Auf dem Programm stehen Spiele für Groß und Klein zur freien Verfügung (bringen Sie Ihre eigenen mit!) und ein leckerer Imbiss mit Crêpes und Früchten aus dem Garten. Und um den Tag in Schönheit zu beenden, treffen Sie sich um 18 Uhr zum Konzert der Gruppe Morenica, die Sie mit ihrer mediterranen und okzitanischen Musik mit Elektroeinflüssen umhüllen wird (Eintritt frei). Morenica ist ein magisches Monster mit vier Köpfen, das traditionelle Musik aus dem Mittelmeerraum und Okzitanien rekonstruiert. Morenica singt in Polyphonie und vermischt kulturelle Einflüsse mit psychedelischen Texturen. Morenica spielt eine kontemplative, hypnotische und festliche Musik.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays du Haut Limousin