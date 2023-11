Dîner au Domaine du Château de Carneville 5 le château Carneville, 1 mars 2024, Carneville.

Carneville,Manche

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

A l’occasion de 3 soirées festives et conviviales, le domaine du château vous ouvre ses portes. Le dîner se déroulera dans la salle du réception, située dans la cour du domaine. Servi à l’assiette, le menu sera proposé par Le Goût d’Antan et composé de produits locaux.

Compris dans le menu : verre de cidre en apéritif, plat, fromage, dessert et café.

Bar disponible pendant le repas (boissons supplémentaires non incluses dans le tarif).

Programmes des dîners :

> 01 décembre : Carbonade flamande au menu, Concert po- rock de Renaldh, et présentation de bières locales : L’embrasserie Querquevillaise sera là pour parler de la fabrication artisanale et proposer ses bières.

> 01 mars : Paëlla, vins à l’honneur sélectionnés par Florie de Wine Story, concert de guitare sèche.

> 05 avril : Agneau grillé et frites, spectacle de magie et jeux sur le thème de Pâques. A cette date, l’accès au parc paysager sera possible pour en profiter dès 18h (inclus dans le prix).

Réservation nécessaire..

2024-03-01 19:00:00 fin : 2024-03-01 . .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie



Château de Carneville is the story of a family. A family who, a few years ago, had the crazy dream of acquiring and restoring this venerable building, its outbuildings and its 7-hectare estate, which includes architectural gardens, an arboretum, a pond and a natural valley.

For 3 festive and convivial evenings, the château estate opens its doors to you. Dinner will be served in the reception room, located in the estate courtyard. Served by the plate, the menu will be proposed by Le Goût d’Antan and will feature local produce.

Included in the menu: glass of cider as aperitif, main course, cheese, dessert and coffee.

Bar available during meal (additional drinks not included in price).

Dinner programs :

> December 01: Flemish carbonade on the menu, Renaldh po-rock concert, and presentation of local beers: L?embrasserie Querquevillaise will be there to talk about artisanal production and offer its beers.

> March 01: Paëlla, featured wines selected by Florie de Wine Story, acoustic guitar concert.

> April 05: Grilled lamb and French fries, magic show and Easter-themed games. On this date, access to the landscaped park will be available from 6pm (included in the price).

Reservations required.

Château de Carneville es la historia de una familia. Una familia que, hace unos años, tuvo el loco sueño de adquirir y restaurar este venerable edificio, sus dependencias y su finca de 7 hectáreas, que incluye jardines formales, un arboreto, un estanque y un valle natural.

El castillo le abrirá sus puertas durante 3 veladas de fiesta y convivencia. La cena se servirá en la sala de recepción, situada en el patio de la finca. Le Goût d’Antan le propondrá un menú a base de platos y productos locales.

Incluido en el menú: vaso de sidra como aperitivo, plato principal, queso, postre y café.

Bar disponible durante la comida (bebidas adicionales no incluidas en el precio).

Programas de las cenas :

> 01 de diciembre: carbonada flamenca en el menú, concierto de Po-rock de Renaldh y presentación de cervezas locales: L’embrasserie Querquevillaise estará presente para hablar de la elaboración tradicional y ofrecer sus cervezas.

> 01 de marzo: Paëlla, vinos destacados seleccionados por Florie de Wine Story, concierto de guitarra acústica.

> 05 de abril: Cordero a la parrilla con patatas fritas, espectáculo de magia y juegos de Pascua. En esta fecha, el acceso al recinto ajardinado estará disponible a partir de las 18.00 h (incluido en el precio).

Reserva obligatoria.

Das Château de Carneville ist heute die Geschichte einer Familie. Eine Familie, die vor einigen Jahren den verrückten Traum hatte, dieses ehrwürdige Gebäude, seine Nebengebäude und sein 7 Hektar großes Anwesen, das aus architektonisch gestalteten Gärten, einem Arboretum, einem Teich und einem natürlichen Tal besteht, zu erwerben und zu restaurieren.

Anlässlich von drei festlichen und geselligen Abenden öffnet das Schlossgut seine Türen für Sie. Das Abendessen findet im Empfangssaal statt, der sich im Hof des Schlosses befindet. Das Menü wird auf dem Teller serviert und von Le Goût d’Antan aus lokalen Produkten zusammengestellt.

Im Menü inbegriffen: Glas Cidre als Aperitif, Hauptgericht, Käse, Dessert und Kaffee.

Bar während des Essens verfügbar (zusätzliche Getränke sind nicht im Preis inbegriffen).

Abendessenprogramme :

> 01. Dezember: Flämische Karbonade im Menü, Po-Rock-Konzert von Renaldh und Vorstellung lokaler Biere: Die Brauerei Querquevillaise wird da sein, um über die handwerkliche Herstellung zu sprechen und ihre Biere anzubieten.

> 01. März: Paëlla, von Florie von Wine Story ausgewählte Weine, Konzert mit Trockengitarre.

> 05. April: Gegrilltes Lamm mit Pommes frites, Zaubershow und Spiele zum Thema Ostern. An diesem Datum ist der Zugang zum Landschaftspark möglich, um diesen ab 18 Uhr zu genießen (im Preis inbegriffen).

Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-12 par Attitude Manche