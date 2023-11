Noël au château de Carneville 5 le château Carneville, 16 décembre 2023, Carneville.

Carneville,Manche

La magie d’autrefois s’empare du Domaine… Pour la deuxième année consécutive, le château de Carneville s’apprête à fêter Noël, sous le signe de l’authenticité et du partage !

Au programme des deux jours :

– Marché de l’artisanat et du terroir dans la salle de réception, ainsi que dans le château et en extérieur ;

– Animations liées au solstice d’hiver (rites et tradition : explication de son empreinte sur le domaine et cérémonie des bougies, création de bûches de Yule, etc.) ;

– Studio photos polaroïd (en supplément, à régler sur place) ;

– Et bien sûr, accès au parc paysager de 7 hectares !

Samedi 16 décembre :

– Spectacle des bâtons du Cotentin de 15h à 16h ;

– Musique et déambulation aux flambeaux dans le parc à 17h30 (une fois la nuit tombée).

Dimanche 17 décembre :

– Discussions et échanges autour des pédagogies alternatives, présentation de l’école du lieu et ateliers de 10h à 12h ;

– Percussions avec Bahiamélé à 15h30.

Programme complet et plan délivré à votre arrivée au château.

Billet valable pour une journée, sans restriction d’horaires. Toute sortie est définitive.

Tarif entrée : 3,00€ à partir de 12 ans / 2,00€ enfant de moins de 12 ans / Gratuit enfant de moins de 4 ans.

Animations et activités incluses dans le billet d’entrée (hors participation studio photo)..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:30:00. .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie



The magic of yesteryear takes hold of the estate… For the second year running, Château de Carneville is getting ready to celebrate Christmas, in a spirit of authenticity and sharing!

On the program for both days:

– Craft and local produce market in the reception hall, inside the château and outside;

– Winter solstice activities (rituals and traditions: explanation of its imprint on the estate and candle ceremony, creation of Yule logs, etc.);

– Polaroid photo studio (extra charge, payable on site);

– And of course, access to the 7-hectare landscaped park!

Saturday December 16th :

– Batons du Cotentin show from 3pm to 4pm;

– Music and torchlight procession through the park at 5:30pm (after dark).

Sunday, December 17:

– Discussions and exchanges around alternative pedagogies, presentation of the local school and workshops from 10am to 12pm;

– Percussion with Bahiamélé at 3:30pm.

Full program and map available on arrival at the château.

Ticket valid for one day, no time restrictions. All exits are final.

Admission: 3.00? for children aged 12 and over / 2.00? for children under 12 / free for children under 4.

Activities and entertainment included in admission price (excluding photo studio participation).

La magia de antaño se apodera de la finca… Por segundo año consecutivo, el Château de Carneville se prepara para celebrar la Navidad con un espíritu de autenticidad y de compartir

Programa de los dos días

– Mercado de artesanía y productos locales en la sala de recepción, en el interior del castillo y en el exterior;

– Actividades del solsticio de invierno (ritos y tradiciones: explicación de la huella en la finca y ceremonia de las velas, creación de troncos de Yule, etc.);

– Estudio fotográfico Polaroid (suplemento a pagar in situ);

– Y, por supuesto, ¡acceso al parque paisajístico de 7 hectáreas!

Sábado 16 de diciembre :

– Actuación de los Batons du Cotentin de 15:00 a 16:00 h;

– Música y desfile de antorchas por el parque a las 17.30 h (al anochecer).

Domingo 17 de diciembre:

– Debates e intercambios sobre métodos pedagógicos alternativos, presentación de la escuela local y talleres de 10.00 a 12.00 h;

– Percusión con Bahiamélé a las 15h30.

Programa completo y plano disponibles a la llegada al castillo.

Entrada válida para un día, sin restricciones horarias. Todas las salidas son definitivas.

Entrada: 3,00 euros para niños mayores de 12 años / 2,00 euros para niños menores de 12 años / Gratuita para niños menores de 4 años.

Entretenimiento y actividades incluidos en el billete de entrada (excluida la participación en el estudio fotográfico).

Der Zauber vergangener Zeiten ergreift von der Domaine Besitz… Zum zweiten Mal in Folge bereitet sich das Schloss Carneville darauf vor, Weihnachten zu feiern – im Zeichen der Authentizität und des Teilens!

Auf dem Programm stehen an beiden Tagen :

– Kunsthandwerks- und Regionalmarkt im Empfangssaal sowie im Schloss und im Freien ;

– Animationen im Zusammenhang mit der Wintersonnenwende (Riten und Tradition: Erklärung ihres Fußabdrucks auf dem Anwesen und Kerzenzeremonie, Herstellung von Yule-Scheiten usw.) ;

– Polaroid-Fotostudio (kostenpflichtig, vor Ort zu bezahlen) ;

– Und natürlich Zugang zum 7 Hektar großen Landschaftspark!

Samstag, 16. Dezember :

– Aufführung der « Bâtons du Cotentin » von 15.00 bis 16.00 Uhr ;

– Musik und Fackelumzug durch den Park um 17:30 Uhr (nach Einbruch der Dunkelheit).

Sonntag, 17. Dezember :

– Diskussionen und Austausch über alternative Pädagogik, Vorstellung der Schule des Ortes und Workshops von 10 bis 12 Uhr ;

– Percussion mit Bahiamélé um 15:30 Uhr.

Vollständiges Programm und Plan werden bei Ihrer Ankunft im Schloss ausgehändigt.

Ticket gültig für einen Tag, ohne Einschränkung der Öffnungszeiten. Jeder Ausgang ist endgültig.

Eintrittspreis: 3,00? für Kinder ab 12 Jahren / 2,00? für Kinder unter 12 Jahren / Kinder unter 4 Jahren sind frei.

Animationen und Aktivitäten sind im Eintrittspreis inbegriffen (ausgenommen Fotostudio).

