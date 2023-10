Découverte nocturne du château de Carneville 5 le château Carneville, 8 décembre 2023, Carneville.

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

Visiter ce monument local n’est donc pas que l’occasion de passer un moment agréable, c’est aussi participer à ce beau projet et soutenir le patrimoine français.

Cet hiver, 5 soirées exceptionnelles sont programmées, durant lesquelles le château se laisse voir autrement, la nuit, éclairé uniquement par des bougies. Un moment hors du temps et mystérieux durant lequel son histoire et ses secrets se révèlent… jusque dans les greniers.

A l’issue, un verre de cidre du domaine sera partagé dans les caves afin de parler du projet actuel qui est porté par l’équipe du château.

Ces moments particuliers mettront aussi en lumière des artistes du Cotentin à l’occasion de deux dates :

– Le 10 novembre, Krystin, conteuse, vous délivrera un récit passionnant !

– Le 08 décembre, ce sera au tour de Camille, jeune artiste, de vous présenter en avant première ses œuvres, réalisées à partir de matières récoltées sur le domaine du château.

Durée : 2 heures – Conseillé à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire – Exclusivement auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pas de billetterie sur place..

Château de Carneville is the story of a family. A family who, a few years ago, had the crazy dream of acquiring and restoring this venerable building, its outbuildings and its 7-hectare estate, which includes architectural gardens, an arboretum, a pond and a natural valley.

Visiting this local monument is not just an opportunity to spend a pleasant moment, it’s also a way of participating in this wonderful project and supporting French heritage.

This winter, 5 exceptional evenings have been programmed, during which the château can be seen differently, at night, lit only by candles. A mysterious, timeless moment during which its history and secrets are revealed… even in the attics.

Afterwards, a glass of cider from the estate will be shared in the cellars to discuss the current project being undertaken by the château?s team.

These special moments will also spotlight artists from the Cotentin region on two dates:

– On November 10, storyteller Krystin will deliver a fascinating tale!

– On December 08, young artist Camille will present a preview of her work, created from materials collected on the château grounds.

Duration: 2 hours – Recommended for ages 12 and up.

Reservations required – Exclusively through the Cotentin Tourist Office.

No ticket sales on site.

Château de Carneville es la historia de una familia. Una familia que, hace unos años, tuvo el loco sueño de adquirir y restaurar este venerable edificio, sus dependencias y su finca de 7 hectáreas, que incluye jardines formales, un arboreto, un estanque y un valle natural.

Visitar este monumento local no es sólo pasar un buen rato, sino también participar en este maravilloso proyecto y apoyar el patrimonio francés.

Este invierno se han programado 5 veladas excepcionales, durante las cuales el castillo se puede ver de otra manera, de noche, iluminado sólo con velas. Es un momento intemporal y misterioso, durante el cual se desvelan la historia y los secretos del castillo… incluso en los desvanes.

Después, se compartirá un vaso de sidra de la finca en las bodegas para hablar del proyecto actual que está llevando a cabo el equipo del castillo.

Estos momentos especiales también tendrán como protagonistas a artistas de la región de Cotentin en dos fechas:

– El 10 de noviembre, la cuentacuentos Krystin ofrecerá una historia fascinante

– El 8 de diciembre, Camille, una joven artista, presentará en primicia su obra, realizada a partir de materiales recogidos en el castillo.

Duración: 2 horas – Recomendado a partir de 12 años.

Reserva obligatoria – Sólo en la Oficina de Turismo de Cotentin.

No hay venta de entradas in situ.

Das Château de Carneville ist heute die Geschichte einer Familie. Eine Familie, die vor einigen Jahren den verrückten Traum hatte, dieses ehrwürdige Gebäude, seine Nebengebäude und sein 7 Hektar großes Anwesen, das aus architektonisch gestalteten Gärten, einem Arboretum, einem Teich und einem natürlichen Tal besteht, zu erwerben und zu restaurieren.

Ein Besuch dieses lokalen Denkmals ist also nicht nur eine Gelegenheit, eine angenehme Zeit zu verbringen, sondern auch, an diesem schönen Projekt teilzunehmen und das französische Kulturerbe zu unterstützen.

In diesem Winter sind fünf außergewöhnliche Abende geplant, an denen das Schloss nachts, nur von Kerzen beleuchtet, anders zu sehen ist. Ein zeitloser und geheimnisvoller Moment, in dem seine Geschichte und seine Geheimnisse enthüllt werden… bis auf den Dachboden.

Anschließend wird in den Kellern ein Glas Cidre des Weinguts geteilt, um über das aktuelle Projekt des Schlossteams zu sprechen.

Diese besonderen Momente werden auch Künstler aus Cotentin an zwei Terminen ins Rampenlicht rücken:

– Am 10. November wird Ihnen die Märchenerzählerin Krystin eine spannende Geschichte erzählen!

– Am 8. Dezember ist die junge Künstlerin Camille an der Reihe, die Ihnen ihre Werke aus auf dem Schlossgelände gesammelten Materialien vorstellt.

Dauer: 2 Stunden – Empfohlen ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich – ausschließlich beim Office de Tourisme du Cotentin.

Kein Kartenverkauf vor Ort.

