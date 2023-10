Atelier « Patrimoine et Lectures » 5 Le Château Carneville, 27 octobre 2023, Carneville.

Carneville,Manche

Un atelier « Patrimoine et lectures », c’est quoi ?

C’est une autre façon de découvrir le patrimoine du Cotentin, de tisser du lien social et de partager un moment convivial avec une visite guidée dans le château et ses extérieurs, un goûter « made in Cotentin » et un atelier lectures. – IMPORTANT : apportez un livre que vous avez lu, que vous avez aimé et que vous souhaitez offrir à l’issue de l’atelier. Inscription obligatoire sur le site internet www.lesodysseesdangel.com (avant le mercredi 25 octobre minuit)..

2023-10-27 13:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

5 Le Château

Carneville 50330 Manche Normandie



What is a « Heritage and Reading » workshop?

It’s another way of discovering the heritage of the Cotentin region, building social links and sharing a convivial moment with a guided tour of the château and its grounds, a « made in Cotentin » snack and a reading workshop. – IMPORTANT: bring a book that you’ve read, that you’ve enjoyed and that you’d like to give as a gift at the end of the workshop. Registration required on www.lesodysseesdangel.com (before midnight Wednesday, October 25).

¿Qué es un taller « Patrimonio y lectura »?

Es otra manera de descubrir el patrimonio de la región de Cotentin, establecer vínculos sociales y compartir un momento de convivencia con una visita guiada al castillo y su recinto, un aperitivo « made in Cotentin » y un taller de lectura. – IMPORTANTE: traiga un libro que haya leído, que le haya gustado y que le gustaría regalar después del taller. Inscripción obligatoria en la página web www.lesodysseesdangel.com (antes de la medianoche del miércoles 25 de octubre).

Was ist ein Workshop « Kulturerbe und Lesungen »?

Es ist eine andere Art, das Kulturerbe der Region Cotentin zu entdecken, soziale Kontakte zu knüpfen und einen geselligen Moment mit einer Führung durch das Schloss und seine Außenanlagen, einem Imbiss « Made in Cotentin » und einem Leseworkshop zu teilen. – WICHTIG: Bringen Sie ein Buch mit, das Sie gelesen haben, das Ihnen gefallen hat und das Sie im Anschluss an den Workshop verschenken möchten. Anmeldung über die Website www.lesodysseesdangel.com erforderlich (bis Mittwoch, den 25. Oktober um Mitternacht).

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche