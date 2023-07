Marché-concerts au château de Carneville : Strange O’Clock 5 le château Carneville, 11 août 2023, Carneville.

Carneville,Manche

Marché du terroir et de l’artisanat, concert, buvette et foodtrucks. Concerts à 18h45.

Vendredi 11 août : Strange O’Clock (african blues spirit)

Alimentaire :

– Le Comptoir des Saucissons

– La cave Jourdan, fromage et charcuterie

– Domaine Taillandier Vigneron à Savenières, producteur de vin d’Anjou

– Cotentine’oeufs, œufs biologiques

– Au pré du Château, maraîchers bio du château

– Terre & Lune, maraîcher bio du château

– La brioche du Vast, boulangerie

– OMNIS, boissons et épices en juillet.

– Château de Carneville, cidre du domaine

– Chèvrerie de la vallée des Moulins, fromage de chèvre

Restauration :

– Le p’ti wan, foodtruck thaïlandais

– Le-goût D’antan, cochon à la broche et frites

– T’che Me Ki La Fe, foodtruck burgers

– EAT foodtruck, cuisine du monde

– Chez Farphale, foodtruck de produits italiens

– Miloudelices, saucisses-frites

– Les huîtres Quenet Lejeune, dégustation d’huîtres

– La petite folie, wrap, falalel, bahjis et desserts

– Lemech Crepes, crêpes et galettes

– Les douceurs maison de Louis, glacier

– Aïssa Délices, cuisine Africaine

– Coraline & Léo – Ferme de Renouville, gauffres

Artisanat :

– Les savons du bout d’la presqu’île, savonnerie artisanale

– Clair’Art & Wood, objets en bois et matériaux associés

– Isanama créations, créations artisanales en bois upcyclé

– Paniers à jeanna, paniers en raphia

– Justine’s Creations, maroquinerie

– Lil’O’Zelle Créations, coutures

– Créations d’Amandine, couture, bracelets et colliers

– Latelier Ceram, céramiques décoratives et bois flotté en juillet

– Comptoir Colibri Valognes, cosmétiques et produits bio en juillet

– La boîte à Bijoux, en résine et sculptures en métal en août

– Les gemmes de Fabiola, bijoux avec pierres naturelles en août

– Kadafala creations, bijoux et décoration en macramé en août

– Les b’attitudes, objets en en bois flottés en août

– Damien Anfray, gravures sur métal à l’enclume

– Christophe, maroquinier relieur

– Merci a la lune. Herboristerie Nomade

Laumana Bien-être proposera des massages de relaxation pendant les marchés, à partir du 21 juillet !.

2023-08-11 17:30:00 fin : 2023-08-11 . .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie



Local produce and craft market, concerts, refreshments and foodtrucks. Concerts at 6:45pm.

Friday August 11: Strange O’Clock (African blues spirit)

Food:

– Le Comptoir des Saucissons

– La Cave Jourdan, cheese and charcuterie

– Domaine Taillandier Vigneron à Savenières, Anjou wine producer

– Cotentine’oeufs, organic eggs

– Au pré du Château, organic market gardeners at the château

– Terre & Lune, château organic market gardeners

– La brioche du Vast, bakery

– OMNIS, drinks and spices in July.

– Château de Carneville, estate cider

– Chèvrerie de la vallée des Moulins, goat cheese

Catering :

– Le p’ti wan, Thai foodtruck

– Le-goût D’antan, spit-roasted pig with French fries

– T’che Me Ki La Fe, burger foodtruck

– EAT foodtruck, world cuisine

– Chez Farphale, Italian foodtruck

– Miloudelices, fried sausages

– Les huîtres Quenet Lejeune, oyster tasting

– La petite folie, wraps, falalel, bahjis and desserts

– Lemech Crepes, crêpes and galettes

– Les douceurs maison de Louis, ice cream parlour

– Aïssa Délices, African cuisine

– Coraline & Léo – Ferme de Renouville, waffles

Crafts :

– Les savons du bout d’la presqu’île, artisanal soap factory

– Clair’Art & Wood, wooden objects and associated materials

– Isanama créations, handcrafted upcycled wood creations

– Paniers à jeanna, raffia baskets

– Justine’s Creations, leather goods

– Lil’O’Zelle Créations, sewing

– Créations d’Amandine, sewing, bracelets and necklaces

– Latelier Ceram, decorative ceramics and driftwood in July

– Comptoir Colibri Valognes, cosmetics and organic products in July

– La boîte à Bijoux, resin and metal sculptures in August

– Les gemmes de Fabiola, jewelry with natural stones in August

– Kadafala creations, macramé jewelry and decoration in August

– Les b’attitudes, driftwood objects in August

– Damien Anfray, anvil metal engraving

– Christophe, leatherworker and bookbinder

– Merci a la lune. Herboristerie Nomade

Laumana Bien-être will be offering relaxation massages during the markets, from July 21!

Mercado de productos locales y artesanía, conciertos, refrescos y foodtrucks. Conciertos a las 18.45 h.

Viernes 11 de agosto: Strange O’Clock (espíritu de blues africano)

Comida:

– Le Comptoir des Saucissons

– La Cave Jourdan, quesos y charcutería

– Domaine Taillandier Vigneron en Savenières, productor de vino de Anjou

– Cotentine’oeufs, huevos ecológicos

– Au pré du Château, horticultores ecológicos en el castillo

– Terre & Lune, horticultores ecológicos del castillo

– La brioche du Vast, panadería

– OMNIS, bebidas y especias en julio.

– Château de Carneville, sidra de la finca

– Chèvrerie de la vallée des Moulins, queso de cabra

Catering:

– Le p’ti wan, foodtruck tailandés

– Le-goût D’antan, cerdo asado y patatas fritas

– T’che Me Ki La Fe, foodtruck de hamburguesas

– EAT foodtruck, cocina del mundo

– Chez Farphale, foodtruck italiano

– Miloudelices, salchichas y patatas fritas

– Les huîtres Quenet Lejeune, degustación de ostras

– La petite folie, wraps, falalel, bahjis y postres

– Lemech Crepes, crepes y galettes

– Les douceurs maison de Louis, heladería

– Aïssa Délices, cocina africana

– Coraline & Léo – Ferme de Renouville, gofres

Artesanía :

– Les savons du bout d’la presqu’île, fábrica de jabón tradicional

– Clair’Art & Wood, objetos de madera y materiales asociados

– Isanama créations, artesanía de madera reciclada

– Paniers à jeanna, cestas de rafia

– Justine’s Creations, artículos de cuero

– Lil’O’Zelle Créations, costura

– Créations d’Amandine, costura, pulseras y collares

– Latelier Ceram, cerámica decorativa y madera a la deriva en julio

– Comptoir Colibri Valognes, cosméticos y productos ecológicos en julio

– La boîte à Bijoux, esculturas de resina y metal en agosto

– Les gemmes de Fabiola, joyas con piedras naturales en agosto

– Kadafala creations, joyas y adornos de macramé en agosto

– Les b’attitudes, objetos de madera a la deriva en agosto

– Damien Anfray, grabado en metal con yunque

– Christophe, marroquinero y encuadernador

– Merci a la lune Herboristerie Nomade

Laumana Bien-être ofrecerá masajes relajantes durante los mercados, a partir del 21 de julio

Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk, Konzerte, Imbissbude und Foodtrucks. Konzerte um 18.45 Uhr.

Freitag, 11. August: Strange O’Clock (African Blues Spirit)

Lebensmittel :

– Le Comptoir des Saucissons (Wursttheke)

– La cave Jourdan, Käse und Wurstwaren

– Domaine Taillandier Vigneron in Savenières, Hersteller von Anjou-Wein

– Cotentine’oeufs, Eier aus biologischem Anbau

– Au pré du Château, Bio-Gemüsegärtner des Schlosses

– Terre & Lune, Bio-Gemüsegärtner des Schlosses

– La brioche du Vast, Bäckerei

– OMNIS, Getränke und Gewürze im Juli.

– Château de Carneville, Cidre vom Weingut

– Chèvrerie de la vallée des Moulins, Ziegenkäse

Verpflegung:

– Le p’ti wan, thailändischer Foodtruck

– Le-goût D’antan, Schwein am Spieß mit Pommes frites

– T’che Me Ki La Fe, foodtruck burgers

– EAT foodtruck, Küche aus aller Welt

– Chez Farphale, Foodtruck mit italienischen Produkten

– Miloudelices, Würstchen mit Pommes frites

– Les huîtres Quenet Lejeune, Austernverkostung

– La petite folie, Wraps, Falalel, Bahjis und Desserts

– Lemech Crepes, Crêpes und Galettes

– Les douceurs maison de Louis, Eisdiele

– Aïssa Délices, Afrikanische Küche

– Coraline & Léo – Ferme de Renouville, Waffeln

Kunsthandwerkliche Erzeugnisse:

– Les savons du bout d’la presqu’île, handwerkliche Seifenherstellung

– Clair’Art & Wood, Gegenstände aus Holz und verwandten Materialien

– Isanama créations, handwerkliche Kreationen aus upgecyceltem Holz

– Paniers à jeanna, Körbe aus Bast

– Justine’s Creations, Lederwaren

– Lil’O’Zelle Créations, Nähen

– Créations d’Amandine, Nähen, Armbänder und Halsketten

– Latelier Ceram, dekorative Keramik und Treibholz im Juli

– Comptoir Colibri Valognes, Kosmetika und Bioprodukte im Juli

– La boîte à Bijoux, Kunstharz und Metallskulpturen im August

– Les gemmes de Fabiola, Schmuck mit Natursteinen im August

– Kadafala creations, Schmuck und Dekoration aus Makramee im August

– Les b’attitudes, Objekte aus Treibholz im August

– Damien Anfray, Metallgravuren auf dem Amboss

– Christophe, Lederwarenhändler und Buchbinder

– Merci a la lune (Danke an den Mond). Herboristerie Nomade (Kräuterladen)

Laumana Bien-être bietet während der Märkte ab dem 21. Juli Entspannungsmassagen an!

