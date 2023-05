Visite guidée du parc du château de Carneville 5 le château, 18 juin 2023, Carneville.

Carneville,Manche

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

Visiter ce monument local n’est donc pas que l’occasion de passer un moment agréable, c’est aussi participer à ce beau projet et soutenir le patrimoine français.

Durant cette visite guidée, le château se dévoile davantage. On peut découvrir notamment :

– Le parc et l’intérieur du château

– L’histoire du monument, chantier de restauration mené, pièces en cours de réhabilitation et déjà rénovées

– L’exposition de Michael Biquet « La volonté de peindre ».

Et pour prolonger ce moment convivial, vous serez invités à un verre de l’amitié avec du cidre du château ou du jus de pomme..

2023-06-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie



The Château de Carneville is today the story of a family. A family who, a few years ago, had the crazy dream of acquiring and restoring this venerable building, its annexes and its 7-hectare estate composed of architectural gardens, an arboretum, a pond and a natural valley.

Visiting this local monument is not only an opportunity to spend a pleasant moment, but also to participate in this beautiful project and to support the French heritage.

During this guided tour, the castle reveals more about itself. We can discover in particular:

– The park and the interior of the castle

– The history of the monument, the restoration work carried out, the rooms being renovated and those already renovated

– The exhibition of Michael Biquet « The will to paint ».

And to prolong this convivial moment, you will be invited to a glass of friendship with cider of the castle or apple juice.

El Château de Carneville es hoy la historia de una familia. Una familia que, hace unos años, tuvo el loco sueño de adquirir y restaurar este venerable edificio, sus anexos y su finca de 7 hectáreas compuesta por jardines arquitectónicos, un arboreto, un estanque y un valle natural.

Visitar este monumento local no sólo es una oportunidad para pasar un rato agradable, sino también para participar en este hermoso proyecto y apoyar el patrimonio francés.

Durante esta visita guiada, el castillo le revelará más cosas sobre sí mismo. Podrá descubrir, entre otras cosas

– El parque y el interior del castillo

– La historia del monumento, las obras de restauración en curso, las salas en renovación y las ya renovadas

– La exposición de Michael Biquet « La volonté de peindre ».

Y para prolongar este momento de convivencia, le invitaremos a un vaso de amistad con sidra del castillo o zumo de manzana.

Das Château de Carneville ist heute die Geschichte einer Familie. Eine Familie, die vor einigen Jahren den verrückten Traum hatte, dieses ehrwürdige Gebäude, seine Nebengebäude und sein 7 Hektar großes Anwesen, das aus architektonisch gestalteten Gärten, einem Arboretum, einem Teich und einem natürlichen Tal besteht, zu erwerben und zu restaurieren.

Ein Besuch dieses lokalen Denkmals ist also nicht nur eine Gelegenheit, eine angenehme Zeit zu verbringen, sondern auch, an diesem schönen Projekt teilzunehmen und das französische Kulturerbe zu unterstützen.

Während der Führung wird das Schloss weiter enthüllt. Man kann insbesondere Folgendes entdecken:

– Der Park und das Innere des Schlosses

– Die Geschichte des Denkmals, durchgeführte Restaurierungsarbeiten, Räume, die gerade saniert werden und bereits renoviert wurden

– Die Ausstellung von Michael Biquet « La volonté de peindre » (Der Wille zu malen).

Und um diesen geselligen Moment zu verlängern, werden Sie zu einem Glas Freundschaft mit Cidre aus dem Schloss oder Apfelsaft eingeladen.

Mise à jour le 2023-05-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche