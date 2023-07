15e Festival de luth de Ladaux 5 Le Bourg Ladaux, 29 juillet 2023, Ladaux.

Ladaux,Gironde

Pour la 15e saison, le festival de luth de Ladaux vous invite à voyager à travers les musiques du XVIe et XVIIe siècle. Luths, guitares, théorbes, chant et plein d’autres instruments sont à découvrir..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

5 Le Bourg

Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its 15th season, the Ladaux lute festival invites you to travel through the music of the 16th and 17th centuries. Lutes, guitars, theorboes, vocals and many other instruments are on offer.

En su 15ª temporada, el festival de laúd de Ladaux le invita a un viaje por la música de los siglos XVI y XVII. Laúdes, guitarras, tiorbas, canto y muchos otros instrumentos se dan cita.

Saison lädt Sie das Lautenfestival von Ladaux zu einer Reise durch die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts ein. Jahrhunderts. Lauten, Gitarren, Theorben, Gesang und viele andere Instrumente sind zu entdecken.

