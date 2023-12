ATELIER FOIE GRAS MI-CUIT BASSE T° 5 Kertitry Saint-Molf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00 . Dans le prolongement des saveurs d’octobre, j’organise cet atelier où vous aurez l’opportunité d’apprendre à préparer votre foie gras de Noel.

Le budget pour cet atelier est de 75€ incluant la fourniture d’une foie gras frais (6/8 pers), la dégustation d’un foie gras mi-cuit accompagné d’un muscat grenache. .

