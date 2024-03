5 jours en colo !-Croq’Vacances Atout Groupes Saint-Chéron, lundi 15 juillet 2024.

5 jours en colo !-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Atout Groupes 459 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T08:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T19:00:00+02:00

Tu commences à devenir autonome et tu es prêt à partir en colo ?

Voici une colonie spécialement préparée pour un premier départ réussi avec d’autres enfants de ton âge. Nous te proposons de vivre un séjour avec de nouveaux amis dans cette colonie spécialement dédiée aux jeunes enfants de 6 à 9 ans. Tes animateurs t’ont préparé un cocktail d’activités : ateliers multiples, ventriglisse et ce n’est pas tout !

Pendant ta colonie, nous te ferons découvrir la nature environnante à travers différentes aventures en plein air. Tu auras l’occasion d’explorer les mystères de la forêt, d’apprendre à reconnaître les différentes espèces d’arbres, de plantes et d’animaux. Nous pourrons y croiser, avec un peu de chance, des lièvres et des écureuils… Au coeur du séjour, nous rejoindrons aussi le Zoo-refuge La Tanière où tu feras la découverte d’une multitude d’animaux sous une forme ludique. Pendant cette journée d’immersion en compagnie d’un professionnel du refuge, tu partageras des instants privilégiés et découvriras les coulisses du refuge et de ses pensionnaires. Ce sanctuaire animalier offre un abri à une variété impressionnante d’animaux, des félins majestueux aux créatures exotiques ; les enfants apprendront l’importance de la conservation et de la protection des espèces en danger, tout en établissant des liens spéciaux avec les habitants du zoo. Pour te faire découvrir pleinement l’esprit d’une colonie de vacances, tes animateurs te feront vivre des grands jeux, ils te raconteront des histoires et des contes le soir avant de t’endormir tout doucement pour faire de beaux rêves ! L’équipe d’animation sera tout particulièrement attentive à la vie quotidienne avec un rythme de vie adapté à l’âge des enfants.

Atout Groupes 4 Rue Paul Payenneville, 91530 Saint-Chéron Saint-Chéron 91530 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-5-jours-en-colo_2.html »}]

zoo paris

Croq’ Vacances