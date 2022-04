5 jours de sport au féminin pour les jeunes filles Complexe sportif Marcel Bec Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

5 jours de sport au féminin pour les jeunes filles

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Complexe sportif Marcel Bec

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Complexe sportif Marcel Bec

Trois stages, pendant les vacances de printemps, de basket, football et handball pour le jeunes filles de 8 à 13 ans au complexe sportif Marcel Bec du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022. Ils permettront d’accueillir des jeune filles de **tout niveaux** pour leur faire découvrir l’un de ces 3 sports. Les jeunes joueuses seront encadrées par des éducatrices et des éducateurs diplômés, en activité au sein des clubs de Football fémin d’Issy-les-Moulineaux, d’Issy Paris Hand et la CTC Seine Ouest Basket. Repas et goûter inclus

75€

Complexe sportif Marcel Bec, Meudon

