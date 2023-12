Marché de la Ferme Lapine 5 Impasse du Pé de la Traberse Arthez-d’Asson, 17 décembre 2023, Arthez-d'Asson.

Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

La Ferme Lapine fête Noel ! Virginie et Jean-Paul vous proposeront de faire des emplettes gourmandes avec fromages et produits laitiers, foies gras, rillettes, miel, chocolat, vins de producteur régionaux, croustades, viennoiseries et pains ! Trouvez aussi des idées de cadeaux originaux de créateurs locaux avec des auteurs de nouvelles ou romans qui dédicaceront leurs ouvrages, des photographes, des créateurs de bijoux fantaisie, maroquinerie et réflexologues…

Des visites de la ferme seront aussi proposées à 10h30, 14h30 et 15h30 pour petits et grands.

Restauration envisageable sur place avec les produits exposés, réservation avant le 14 décembre !.

5 Impasse du Pé de la Traberse Ferme Lapine

Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay