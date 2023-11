Projection du film Le Chant des Vivants 5 impasse du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel, 25 novembre 2023, Camoel.

Projection du film Le Chant des Vivants Samedi 25 novembre, 17h00 5 impasse du Clos du Pont 56130 Camoel

Un documentaire poignant et éclairant sur l’exil et la solidarité

Le film sera suivi d’un temps d’échanges

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Sur réservation auprès de la médiathèque.

5 impasse du Clos du Pont 56130 Camoel
02 23 10 15 49
mediatheque.camoel@orange.fr

