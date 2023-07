Feu d’artifice et bal 5 impasse du Be Sommières-du-Clain, 22 juillet 2023, Sommières-du-Clain.

Sommières-du-Clain,Vienne

Feu d’artifice et bal Gratuit au château animé par « DJ CALYPSO »

Repas sur place à partir de 19h00

Réservation : Bar Le Graal Sommières du Clain.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 22:00:00. .

5 impasse du Be Château de Sommières du Clain

Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free fireworks and dance at the château, hosted by DJ CALYPSO

Meals on site from 7:00 pm

Booking: Bar Le Graal Sommières du Clain

Fuegos artificiales gratuitos y baile en el castillo con DJ CALYPSO

Comidas in situ a partir de las 19.00 h

Reservas: Bar Le Graal Sommières du Clain

Feuerwerk und kostenloser Tanz im Schloss unter der Leitung von « DJ CALYPSO »

Essen vor Ort ab 19:00 Uhr

Reservierung: Bar Le Graal Sommières du Clain

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou