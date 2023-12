Visite commentée des ateliers de Porcelaine de Limoges – Non Sans Raison 5 impasse d’Isly Limoges, 20 décembre 2023, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 11:00:00

fin : 2023-12-20 11:30:00

Visite commentée des ateliers de Porcelaine de Limoges – Non Sans Raison.

Poussez les portes des ateliers de Non Sans Raison, cette maison française de création et d’édition de services de table et d’objets design fondée en 2008, est devenue en l’espace d’une décennie seulement un acteur majeur et singulier dans le paysage de la porcelaine de Limoges. Elle pose un regard neuf sur les arts de la table et la manière de faire vivre une industrie d’art née il y a 250 ans. Découverte de pièces Design et des étapes de conception.

Visite guidée gratuite de 30 minutes au sein des ateliers (hormis le samedi) :

Visite possible ente 10h et 12h et 14h et 16h.

Il est fortement conseillé de réserver 48h en avance..

5 impasse d’Isly

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



