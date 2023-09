Week-end bien-être 5 Impasse des Violettes Levet, 23 mars 2024, Levet.

Levet,Cher

Le salon du bien-être vous promet des rencontres avec des professionnels autour de cette thématique. Ateliers et conférences seront utiles à la fois, pour le nourrisson, l’adulte et aussi pour les animaux. De nombreux exposants vous attendent sur ces 2 journées avec animations en continu..

Samedi 2024-03-23 14:00:00 fin : 2024-03-24 . EUR.

5 Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



The salon du bien-être promises meetings with professionals around this theme. Workshops and conferences will be useful for infants, adults and animals alike. Numerous exhibitors await you over the 2 days, with non-stop entertainment.

El Salón del Bienestar promete encuentros con profesionales del sector. Talleres y conferencias serán útiles tanto para bebés como para adultos y mascotas. A lo largo de los 2 días le esperan numerosos expositores y una animación ininterrumpida.

Die Wellness-Messe verspricht Ihnen Begegnungen mit Fachleuten rund um dieses Thema. Workshops und Vorträge werden sowohl für Säuglinge und Erwachsene als auch für Tiere von Nutzen sein. Zahlreiche Aussteller erwarten Sie an diesen beiden Tagen mit durchgehenden Animationen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT LIGNIERES