Chants à danser suivis d’un bal 5, Impasse de l’Héritan, Mâcon (71), 5 mai 2023, .

Chants à danser suivis d’un bal Vendredi 5 mai, 20h00 5, Impasse de l’Héritan, Mâcon (71) Gratuit

Chants à danser animés par les Buissonneurs, Amélie Vayssade and Co, Daniel Vacheresse, accordéon et Christine Gaudry, flûte.

Suivis d’un bal avec Trad en l’air et TroÏka

source : événement Chants à danser suivis d’un bal publié sur AgendaTrad

5, Impasse de l’Héritan, Mâcon (71) 5, Impasse de l’Héritan, 71000 Mâcon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42459 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T00:00:00+02:00

2023-05-05T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T00:00:00+02:00

baltrad balfolk