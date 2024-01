Atelier « Digérer : des ballonements à l’apaisement » 5 Impasse de l’Ébranchoir Montfort-sur-Meu, samedi 20 janvier 2024.

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 11:30:00

Le samedi 20 janvier de 10h00 à 11h30, Marie-Paule Lecoq, praticienne en Alimentation et Art de vivre, vous propose l’atelier « digérer : des ballonnements à l’apaisement » dans les locaux de Biocoop Breizh Nature à Montfort-sur-Meu.

« La nourriture est une des voies de l’épanouissement. Veiller à ce que votre digestion soit fluide, agissante, harmonieuse, rythmée, non douloureuse est une affaire sérieuse et essentielle pour votre santé. Venez apprendre, recevoir et échanger autour des conseils pour vous ou vous proches afin d’éloigner et transformer les brûlures, les fermentations douloureuses et l’inconfort corporel en régénérant votre ventre. »

Prix libre et conscient. Adultes/Adolescents. Sur réservation.

5 Impasse de l’Ébranchoir

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par OT – Lac de Trémelin