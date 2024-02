5 IEME EDITION FESTIVAL « RALENTISSONS » Île Aux Bergères Mauges-sur-Loire, samedi 14 septembre 2024.

Le théâtre de l’Èvre et l’association Le nid organisent le festival « Ralentissons » durant trois jours avec au programme: animations, concerts, spectacles, sportives, ateliers, balades sur l’île aux Bergères

Animés par tout ce qui touche au respect de la planète et des êtres vivants, les acteurs de l’association Le nid et le théâtre de l’Èvre ont décidé, fin 2019, de monter un festival mettant à l’honneur les pratiques d’un monde juste et durable.

S’inscrivant parfaitement dans l’événement national « La fête des possibles » ( du 08 au 24 septembre 2023), Ralentissons ressemble à un grand village des solutions.

On retrouve:

*un grand marché artisanal et associatif

* des ateliers cuisine, bien-être, écriture…

*des balades littéraires, naturalistes, sportives, animales…

*des causeries lowtech, habitat participatif, énergies…

* des transats, des livres, des foodtrucks, des jeux, des massages, de l’espace et du temps !

* des spectacles pour toute la famille EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 09:00:00

fin : 2024-09-14 23:30:00

Île Aux Bergères Le Marillais

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@theatredelevre.fr

