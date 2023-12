Soirée philo 5 Hent Ty Plouz Combrit Catégories d’Évènement: Combrit

fin : 2024-01-26 20:00:00 . Atelier de philosophie animé par Jean-Yves Boudéhen. La discussion portera sur le thème « Naît-on libre ou le devient-on ? ».

Ouvert à tous .

5 Hent Ty Plouz La maison des idées – A Ti Ar Soñjoù

Combrit 29120 Finistère Bretagne

