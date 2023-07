EARL HOT – HOT Michel & Martine 5, Grand’Rue Auboncourt-Vauzelles, 12 juillet 2023, Auboncourt-Vauzelles.

Auboncourt-Vauzelles,Ardennes

Vente de viande (Charolais) TOUTE L’ANNÉE SUR RDV et SUR COMMANDE.

5, Grand’Rue

Auboncourt-Vauzelles 08270 Ardennes Grand Est



Meat sales (Charolais) ALL YEAR ROUND BY APPOINTMENT AND ORDER

Venta de carne (Charolais) TODO EL AÑO CON CITA y POR PEDIDO

Verkauf von Fleisch (Charolais) DAS GANZE JAHR ÜBER AUF RDV und AUF BESTELLUNG

