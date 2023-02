Les Moments Musicaux 5 esplanade Lucien Barrière 44500 La baule escoublac, 31 mars 2023, La baule escoublac.

Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023 Les Moments Musicaux vous convient lors de cette édition printanière à un somptueux week-end de musique de chambre, porté par une formation …

Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023

Les Moments Musicaux vous convient lors de cette édition printanière à

un somptueux week-end de musique de chambre, porté par une formation

prestigieuse, le Trio Wanderer, qui s’entoure pour l’occasion d’une

jeune génération d’instrumentistes parmi les plus talentueux de la scène

musicale.

Parmi eux le Trio Arnold, jeune trio à cordes déjà reconnu comme l’un

des meilleurs jeunes ensembles européens ; Tanguy de Williencourt,

“l’un des futurs grands du piano” (La Croix), qui interprétera des œuvres de

Franck, Liszt et Wagner ; Raphaël Sévère, génie précoce de la clarinette

qui s’illustrera notamment dans le Quintette avec clarinette de Mozart ;

Gabriel Pidoux, jeune hautboïste parmi les plus prometteurs de sa

génération, récompensé aux Victoires de la Musique 2020 ; enfin Cello8,

ensemble de huit violoncelles récemment formé par Raphaël Pidoux,

violoncelliste du Trio Wanderer et professeur au Conservatoire de Paris,

qui a eu l’idée magnifique de réunir ses meilleurs élèves en octuor pour

explorer le répertoire par le biais notamment de la transcription : Roland

Pidoux, éminent violoncelliste, a ainsi repris à son compte cette pratique

très ancienne en réalisant pour Cello8 d’exceptionnelles transcriptions

d’airs d’opéra – de Bizet, Dvorák… – ou de lieder parmi les plus beaux de

Schubert, qu’il vous sera donné de découvrir aux côtés de chefs-d’œuvre

intemporels : le Quintette et le Quatuor avec piano de Schumann, le Trio

“Les Esprits” de Beethoven et le grand Quintette en ut majeur de Schubert

ARTISTES INVITÉS

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Tanguy de Williencourt piano

Trio Wanderer trio avec piano

Trio Arnold trio à cordes

Gabriel Pidoux hautbois

Raphaël Sévère clarinette

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS Tél : 02 40 69 15 97 e-mail : hermitageresa@crea-nantes.fr – www.momentsmusicaux.com

