LES BEAUX HABITS DU PRÉSIDENT FALBALO 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Catégories d’Évènement: Grandchamp-des-Fontaines

Loire-Atlantique LES BEAUX HABITS DU PRÉSIDENT FALBALO 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines, 16 décembre 2023 11:00, Grandchamp-des-Fontaines. Grandchamp-des-Fontaines,Loire-Atlantique Conte musical librement inspiré du conte d’Andersen.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 11:45:00. .

5 Esplanade de l’Europe Médiathèque Victor Hugo

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Musical tale freely inspired by Andersen’s fairy tale Un cuento musical inspirado libremente en el cuento de Andersen Musikalisches Märchen frei nach dem Märchen von Andersen Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Grandchamp-des-Fontaines, Loire-Atlantique Autres Code postal 44119 Lieu 5 Esplanade de l'Europe Adresse 5 Esplanade de l'Europe Médiathèque Victor Hugo Ville Grandchamp-des-Fontaines Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 5 Esplanade de l'Europe Grandchamp-des-Fontaines Latitude 47.3643574 Longitude -1.6070562 latitude longitude 47.3643574;-1.6070562

5 Esplanade de l'Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandchamp-des-fontaines/