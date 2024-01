Stage de poterie avec l’Atelier du Grain d’Argile 5 en sechon Val-Sonnette, samedi 6 avril 2024.

Val-Sonnette Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

L’Atelier du Grain d’Argile propose 3 stages :

– 27/28 janvier : Argile et modelage – le visage et ses expressions (stage pour enfants/ados/adutes)

– 17/18 février : Voyage en Mongolie – céramique (bols, théières, animaux), découverte de la musique mongole et guimbarde avec Sam Mourot

– 6/7 avril : Paysages – céramique (bas reliefs, tasses, vases) et aquarelle avec l’artiste peintre et dessinatrice Estelle Cermelli

Samedi : 9h30-17h

Dimanche : 10h30-16h

Pour débutants et initiés

Groupe de 5 à 8 participants pour débutants et initiés

100€ enfant / 120€ adulte le stage tout compris

.

5 en sechon L’Atelier du Grain d’Argile

Val-Sonnette 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA