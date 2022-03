5 ème Rand’école Saint Rémi Courlay, 22 mai 2022, Courlay.

5 ème Rand’école Saint Rémi Place du Midi Complexe Sportif Robert Bobin Courlay

2022-05-22 08:00:00 – 2022-05-22 10:00:00 Place du Midi Complexe Sportif Robert Bobin

Courlay Deux-Sèvres Courlay

EUR 6 5 ème Randonnée organisée par l’ école Saint Rémi.

Circuits marche : 8 – 13 et 17 kms.

Circuits VTT: 30 – 45 et 60 kms.

Café et brioche au départ, ravitaillement sur les circuits, vin d’honneur et sandwich à l’arrivée.

dernière mise à jour : 2022-03-28 par