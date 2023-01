5 ème festival Territoires sauvages. Le Teich, 7 avril 2023, Le Teich .

5 ème festival Territoires sauvages.

Halle du Teich Le Teich Gironde

2023-04-07 – 2023-04-10

Le Teich

Gironde

Territoires sauvages reprend ses quartiers au Teich pour sa 5eme édition.

L’eau… Elle est l’élément structurant de notre planète bleue et de chacun des organismes vivants qui l’habite. Pourtant, cette ressource est rare. L’été 2022 sonne comme un rappel : la sécheresse nous paralyse. Pire : la sécheresse est mère des incendies qui ont ravagé notre territoire et contre lesquels notre meilleur moyen de lutte reste… l’eau. La boucle est bouclée. Le thème de l’eau devient une évidence et s’impose.

Programmation complète sur www.territoires-sauvages.fr

L’ensemble du festival et des activités proposées sont gratuits.

+33 5 56 28 47 72 Cistude Nature

M.Berroneau-

Le Teich

