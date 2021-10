Aussevielle Aussevielle Aussevielle, Pyrénées-Atlantiques 5 ème festival liberté et chansons Aussevielle Aussevielle Catégories d’évènement: Aussevielle

5 ème festival liberté et chansons Aussevielle, 15 octobre 2021, Aussevielle. 5 ème festival liberté et chansons 2021-10-15 – 2021-10-16

Aussevielle Pyrénées-Atlantiques Aussevielle Deux soirées de concert avec :

Eric Frasiak et Dominique babilotte, chansons françaises, d’amour et d’humour !

Spectacle théâtral et musical.

Un festival où la chanson est naturelle, sans additifs polluants ou toxiques.

C’est de la chanson bio, celle que l’on ne trouve pas (ou très rarement) dans les grandes surfaces zénithées.

C’est celle qui préfère la qualité à la productivité.

Celle qui part de l’artiste pour atteindre l’émotion du public sans emprunter les voies du formatage médiatique.

