5 ème Edition du Fest’Trail Causses & Rougier

2022-09-17 – 2022-09-18

Notre volonté, à travers un événement éco-responsable, est de vous faire découvrir toute la richesse d’un territoire remarquable, au coeur du Parc Naturel des Grands Causses.

Tout d’abord nos paysages hors du commun, entre Causses et Rougier que nos trois parcours vous permettront d’apprécier sans limite. Mais aussi le patrimoine régional, avec un départ au pied du château de Montaigut, dominant la vallée du Rougier du haut de son promontoire rocheux ou encore le passage au Rocher de Caylus, ancienne cité fortifiée des comtes d’autrefois. Enfin, le savoir-faire de nos producteurs locaux, dont les produits viendront garnir les ravitaillements ainsi que la table d’un repas bien mérité.

Nous espérons vous retrouver nombreux, jeunes et moins jeunes, sportifs ou non, lors de cette quatrième édition placée sous le signe du plaisir et du partage !

Programme 2022 :

Samedi :

– 18h : départ du prologue (8km, 300 d+), place de l’hôtel de ville

– 19h 30 : remise des récompenses

– 20h30 : projection d’un film du festival 360° d’aventure au Cinéma le moderne

Dimanche :

– 7h30 : départ de la Cardabelle (45km, 2100 d+), parvis du château de Montaigut

– 9h30 : départ de la Montaigut (25km, 1200 d+), parvis du château de Montaigut

– 10h30 : départ de la Barthassade (12 km, 500d+), salle des fêtes de Saint-Affrique

– 13h30 : remise des récompenses

Le Fest’Trail Causses & Rougier revient avec au programme un joli menu à déguster sur deux jours !

