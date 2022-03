5 ème édition de la Route de l’Ardoise – Hent Glaz Pleyben Pleyben Catégories d’évènement: Finistère

Pleyben

Pleyben, 29 juillet 2022

2022-07-29 – 2022-08-02

Pleyben Finistère Randonnée fluviale. Navigation des bateaux sur le canal de Nantes à Brest. Vendredi 29 juillet : Port-Launay/écluse de l’Aulne (Châteaulin). Samedi 30 juillet : Ecluse de l’Aulne (Châteaulin)/Pont-Coblant (Pleyben), animations sur site. Dimanche 31 juillet : Pont-Coblant (Pleyben)/Châteauneuf du Faou. Participation au Fest Jazz. Lundi 1er août : Châteauneuf du Faou/Pont-Triffen. Mardi 2 aout : Pont-Triffen/Carhaix quimperloise@wanadoo.fr Randonnée fluviale. Navigation des bateaux sur le canal de Nantes à Brest. Vendredi 29 juillet : Port-Launay/écluse de l’Aulne (Châteaulin). Samedi 30 juillet : Ecluse de l’Aulne (Châteaulin)/Pont-Coblant (Pleyben), animations sur site. Dimanche 31 juillet : Pont-Coblant (Pleyben)/Châteauneuf du Faou. Participation au Fest Jazz. Lundi 1er août : Châteauneuf du Faou/Pont-Triffen. Mardi 2 aout : Pont-Triffen/Carhaix Pleyben

