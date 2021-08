Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados 5 ème Concert des Lundis d’Arromanches 2021: Switch Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

5 ème Concert des Lundis d’Arromanches 2021: Switch Arromanches-les-Bains, 16 août 2021, Arromanches-les-Bains. 5 ème Concert des Lundis d’Arromanches 2021: Switch 2021-08-16 21:00:00 – 2021-08-16 Parking Dongo 7 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches Loisirs culture, avec le soutien de l’Office de Tourisme de Bayeux Intercom, accueille le groupe Switch.

Lundi 16 août, les Lundis d’Arromanches terminent la saison avec le groupe Switch à 21h. Les 3 musiciens reprendront des hits que vous connaissez forcément. Parking Dongo (derrière l’Hôtel le Normandie ). Arromanches Loisirs culture, avec le soutien de l’Office de Tourisme de Bayeux Intercom, accueille le groupe Switch.

Lundi 16 août, les Lundis d’Arromanches terminent la saison avec le groupe Switch à 21h. Les 3 musiciens reprendront des hits que… Arromanches Loisirs culture, avec le soutien de l’Office de Tourisme de Bayeux Intercom, accueille le groupe Switch.

Lundi 16 août, les Lundis d’Arromanches terminent la saison avec le groupe Switch à 21h. Les 3 musiciens reprendront des hits que vous connaissez forcément. Parking Dongo (derrière l’Hôtel le Normandie ). dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Parking Dongo 7 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains lieuville 49.33886#-0.62113