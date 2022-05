5 édition de l’expo-vente métiers d’art [Haut la main !] Halle Gruber Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

5 édition de l’expo-vente métiers d’art [Haut la main !] Halle Gruber, 13 mai 2022, Obernai. 5 édition de l’expo-vente métiers d’art [Haut la main !]

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Halle Gruber

Une quarantaine de professionnels des métiers d’art viennent présenter au public leurs dernières créations, en pièces uniques ou séries limitées, en sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier, céramique et arts graphiques. Parmi eux, 5 jeunes talents sont invités par les organisateurs à participer à cette manifestation. L’occasion pour eux de se faire connaître par un public averti et intéressé et de montrer le potentiel créatif d’une nouvelle génération de professionnels du secteur.

2€ sauf étudiant et moins de 18 ans

L’expo-vente printanière [Haut la main !], organisée par la frémaa, revient pour une 5e édition à la Halle Gruber à Obernai du 13 au 15 mai 2022 pour découvrir des créateurs d’exception. Halle Gruber Parking des remparts Obernai Obernai Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Halle Gruber Adresse Parking des remparts Obernai Ville Obernai lieuville Halle Gruber Obernai Departement Bas-Rhin

Halle Gruber Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

5 édition de l’expo-vente métiers d’art [Haut la main !] Halle Gruber 2022-05-13 was last modified: by 5 édition de l’expo-vente métiers d’art [Haut la main !] Halle Gruber Halle Gruber 13 mai 2022 Halle Gruber Obernai Obernai

Obernai Bas-Rhin