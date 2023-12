Le numérique en famille 5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle, 1 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Le CLEM organise une soirée « Le numérique en famille » au Domaine de Moré à Morcenx-la-Nouvelle !

Un temps d’échange convivial en compagnie d’un médiateur numérique pour parler des écrans à la maison, suivi d’une raclette partagée.

Sur inscription

Venez nombreux et pensez à vous inscrire !.

5 Domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



CLEM is organizing a « Le numérique en famille » evening at Domaine de Moré in Morcenx-la-Nouvelle!

A convivial discussion with a digital mediator to talk about screens at home, followed by a shared raclette.

Registration required

Don’t forget to register!

CLEM organiza una velada « Le numérique en famille » en el Domaine de Moré, en Morcenx-la-Nouvelle

Un debate amistoso en compañía de un mediador digital para hablar de las pantallas en casa, seguido de una raclette compartida.

Inscripción obligatoria

¡No olvide inscribirse!

CLEM organisiert einen Abend « Le numérique en famille » in der Domaine de Moré in Morcenx-la-Nouvelle!

Eine Zeit des geselligen Austauschs in Begleitung eines digitalen Mediators, um über Bildschirme zu Hause zu sprechen, gefolgt von einem gemeinsamen Raclette.

Auf Anmeldung

Kommen Sie zahlreich und denken Sie daran, sich anzumelden!

