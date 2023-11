Le café des parents 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle, 25 novembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Retrouvez la thérapeute Christelle Parent, autour d’un café pour échanger autour de la parentalité.

Convivialité – Accueil – Partage

Réservation obligatoire.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join therapist Christelle Parent for a coffee and a chat about parenting.

Conviviality – Welcome – Sharing

Reservations required

Únete a la terapeuta Christelle Parent para tomar un café y charlar sobre la crianza de los hijos.

Amistoso – Acogedor – Compartir

Reserva obligatoria

Treffen Sie sich mit der Therapeutin Christelle Parent auf einen Kaffee, um sich über Elternschaft auszutauschen.

Geselligkeit – Empfang – Austausch

Reservierung erforderlich

