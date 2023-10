Atelier Cuisine Spécial Halloween 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle, 31 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Atelier cuisine parents / enfants pour des recettes d’Halloween avec Christine Denibaud.

Repas partagé à la fin de l’atelier.

Réservation obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:30:00. .

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Parent/child cooking workshop for Halloween recipes with Christine Denibaud.

Shared meal at the end of the workshop.

Reservations required.

Padres e hijos cocinan recetas de Halloween con Christine Denibaud.

Comida compartida al final del taller.

Imprescindible reservar.

Kochworkshop für Eltern und Kinder für Halloween-Rezepte mit Christine Denibaud.

Gemeinsames Essen am Ende des Workshops.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Morcenx