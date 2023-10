L’automne – Programme des vacances / CLEM 5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle, 23 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Profitez des vacances d’automne ! pour les moins de 6 ans ou pour les plus grands, du lundi au vendredi, l’association CLEM vous propose tout un tas d’activités : ateliers danse, peinture, cuisine, jeux collectifs, chasse au trésor, jeux sportifs, cinéma, rallye photos, match de citrouilles ……

2023-10-23 fin : 2023-11-03 . .

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Make the most of the autumn vacations! From Monday to Friday, the CLEM association offers a whole range of activities for children under 6 and older: dance workshops, painting, cooking, group games, treasure hunts, sports games, cinema, photo rallies, pumpkin matches …..

Aproveche las vacaciones de otoño: de lunes a viernes, la asociación CLEM propone un amplio abanico de actividades para los menores de 6 años y los más mayores: talleres de baile, pintura, cocina, juegos en grupo, búsqueda del tesoro, juegos deportivos, cine, rallyes fotográficos, partidos de calabaza, etc. …..

Nutzen Sie die Herbstferien! Für Kinder unter 6 Jahren oder für ältere Kinder bietet der Verein CLEM von Montag bis Freitag eine ganze Reihe von Aktivitäten an: Tanz-, Mal- und Kochworkshops, Gruppenspiele, Schatzsuche, Sportspiele, Kino, Fotorallye, Kürbiskopfspiel …..

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Morcenx