5 Days Sport Challenge Gymnase du Jamet Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

5 Days Sport Challenge Gymnase du Jamet, 25 octobre 2022, Nantes. 2022-10-25

Horaire : 10:00 11:00

Gratuit : oui Inscription et participation gratuite en ligne Adultes Vous êtes un sportif passionné et vous voulez progresser… Si nous vous permettons d’optimiser vos performances sportives en 5 jours, sans prise de tête et en plus gratuitement, pour vous permettre d’améliorer vos résultats grâce au 5 Days Challenge que nous organisons, qui vous permet de bénéficier… : de 5 Jours de Challenge d’un Groupe Privé composé que de sportifs comme vous de 3 Coachs référents spécialistes dans leur domaine d’expertise de 14 Jours de suivi et d’action ? Seriez-vous prêt à relever le défi ? Public : adultes Gymnase du Jamet Dervallières – Zola Nantes 44100

0787645431 https://gymnase-jamet.fr/5dc-sport.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Gymnase du Jamet Adresse 65 Route de Saint Herblain Ville Nantes Age maximum Adultes lieuville Gymnase du Jamet Nantes Departement Loire-Atlantique

Gymnase du Jamet Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

5 Days Sport Challenge Gymnase du Jamet 2022-10-25 was last modified: by 5 Days Sport Challenge Gymnase du Jamet Gymnase du Jamet 25 octobre 2022 Gymnase du Jamet Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique