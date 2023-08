carrefour des associations 5, cours Victor Hugo Le Puy-en-Velay, 2 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Rendez-vous en extérieur au Jardin Henri Vinay pour le traditionnel Carrefour des associations de la rentrée, samedi 2 septembre 2023..

2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

5, cours Victor Hugo parc Henri Vinay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Join us outdoors at Jardin Henri Vinay for the traditional Carrefour des associations de la rentrée on Saturday, September 2, 2023.

Acompáñenos al aire libre, en el Jardin Henri Vinay, en el tradicional Carrefour des associations de la vuelta al cole, el sábado 2 de septiembre de 2023.

Treffpunkt im Freien im Jardin Henri Vinay für den traditionellen Carrefour des associations de rentrée, Samstag, den 2. September 2023.

