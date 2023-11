Vente de noël de l’Hopital local 5 Cour des Chartreux Molsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Molsheim Vente de noël de l’Hopital local 5 Cour des Chartreux Molsheim, 2 décembre 2023, Molsheim. Molsheim,Bas-Rhin Vente de noel, décorations réalisés par les résidents.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Christmas sale, decorations made by residents Venta navideña, adornos hechos por los residentes Weihnachtsverkauf, Dekorationen, die von den Bewohnern hergestellt wurden

