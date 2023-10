Halloween Zumba Master Class 5 Côte de Tireboeuf Brives-Charensac, 31 octobre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Événement ZUMBAAA – Master Class HALLOWEEN !!!

Animé par Elodie, Carolle et Morgane

Dress code HALLOWEEN – La plus (belle)tenue sera récopensée

Inscription sur place à partir de 18h

L’accès au Babylone est gratuit comme tous les vendredi de 18h à 23h..

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

5 Côte de Tireboeuf Le Babylone Rooftop

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



ZUMBAAA Event – HALLOWEEN Master Class!!!

Hosted by Elodie, Carolle and Morgane

Dress code HALLOWEEN – The most (beautiful) outfit will be rewarded

On-site registration from 6pm

Access to the Babylone is free as every Friday from 6pm to 11pm.

¡¡¡ZUMBAAA Evento – Master Class HALLOWEEN !!!

Organizado por Elodie, Carolle y Morgane

Código de vestimenta HALLOWEEN – Se premiará el atuendo más (bonito)

Inscripción in situ a partir de las 18h

El acceso a la Babylone es gratuito como todos los viernes de 18h a 23h.

ZUMBAAA-Event – Master Class HALLOWEEN!!!

Geleitet von Elodie, Carolle und Morgane

Dresscode HALLOWEEN – Das beste (schönste) Outfit wird prämiert!

Anmeldung vor Ort ab 18 Uhr

Der Zugang zum Babylon ist wie jeden Freitag von 18:00 bis 23:00 Uhr kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay