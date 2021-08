Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges 5° CITY RUN DES 1000 MARCHES DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

5° CITY RUN DES 1000 MARCHES DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS Plombières-les-Bains, 5 septembre 2021, Plombières-les-Bains. 5° CITY RUN DES 1000 MARCHES DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS 2021-09-05 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-05 12:00:00 12:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 10 EUR Le CITY RUN est un trail Découverte semi urbain ! Une première partie en forêt, 5 km / 165m D+, pas de passage difficile, un chemin forestier à l’ombre des grands hêtres en passant par des lieux historiques ’’ la Fontaine Stanislas’’ et ’’Le point de vue des gardes’’ Retour au grand parc de Plombières et pacours en ville et périphérie en empruntant plus de 1000 marches d’escalier (974 montantes !). Soit un total de 12.9 km / 459m D+ +33 6 33 35 80 17 https://cityrunplombieres.wixsite.com/cityrundes1000marche SAH dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Ville Plombières-les-Bains lieuville 47.95833#6.45014