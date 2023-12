Cet évènement est passé Exposition « La poésie du portrait » 5 chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’Évènement: Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-01

fin : 2023-12-31 Tableaux, sculptures, céramiques et objets divers avec Jean Boccacino, François Chauvet, Seb, Laëtitia Follot, Fanny Laugier, Jean-Louis Puivif, Martha Arango.

Une belle sélection d’artistes talentueux pour des idées de cadeaux originaux et de qualité. Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h..

5 chemin du Vieux Château Galerie Eloka

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie

