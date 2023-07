Exposition « De l’écorce à la fibre » 5 Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas, 9 juillet 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saint-Jean-le-Thomas,Manche

Nous allons exposer, non pas des tableaux « classiques », mais des tableaux textiles, en fibres végétales (raphia), ou en tapa, (écorce battue) d’Afrique et du Pacifique, anciens et contemporains.

Les tapa sont les premiers textiles des régions tropicales, ils existent depuis la préhistoire, à travers le monde. On en trouve donc en Afrique : Côte d’Ivoire, Gabon, Congo, Cameroun, Ouganda, dans le sud de l’Asie: au Vietnam, en Papouasie, Australie, Amérique du sud, en Polynésie, Mélanésie : Wallis et Futuna, Nouvelle -Calédonie etc.

Aujourd’hui, certains pays ont conservé la tradition du tapa. Elle reste très vivace en Polynésie notamment, pour la confection des costumes de danse et cérémonies traditionnelles.

En Côte – d’Ivoire, le tapa existe toujours, mais sa fonction première de vêtement est reléguée au second plan. En effet, ce textile a trouvé un second souffle avec les artistes peintres qui se le sont approprié et qui l’utilisent comme support à leur création ; c’est le cas du peintre ivoirien Stenka Samir Jacques).

(A noter que le tapa d’Ouganda a été inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco. Les iles du Pacifique ont entamé des démarches afin de faire inscrire leur tapa sur cette liste ..)

Les textiles de raphia sont plus connus que les tapa; il s’agit de textiles tissés; ceux provenant du Congo sont particulièrement beaux, élaborés; on distingue 2 types de textiles : les appliqués et les velours, provenant essentiellement de la région du kasaï.

Ces textiles (tapa et raphia), servaient à l’origine de vêtement, lors des grandes cérémonies; Le code vestimentaire était très élaboré, notamment l’usage des pagne de raphia au Congo;

Ils servaient également de monnaies d’échange, de cadeaux, de linceul, mais aussi de séparation entre les différents espace des maisons, de décors dans les intérieurs, de couverture etc. ils servaient enfin à afficher la fortune de leur propriétaire.

Un petit mot sur le fabrication de ces textiles : d’une manière générale, les textiles étaient fabriqués par les hommes et décorés par les femmes : l’exemple le plus marquant est le velours du kasaï qui était décoré, brodé par les femmes enceintes pendant la durée de leur grossesse. Une exception : le tapa de Polynésie qui est réalisé entièrement par les femmes.

Les textiles du kasaï ont été très médiatisés il y a quelques années et de nombreux décorateurs et éditeurs de textiles s’en sont emparés.

Ceux que nous présentons sont de véritables textiles traditionnels , certains sont anciens d’autres sont plus récents ;

Aujourd’hui, ils sont utilisés comme tableaux , tentures murales, voire housse de coussins pour les plus récents.

voilà une brève présentation de ces textiles !

Horaires :

Lundi à Samedi de 15h à 19h.

Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h..

Vendredi 2023-07-09 fin : 2023-08-27 . .

5 Chemin du Vieux Château Galerie Eloka

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie



We’re not going to be exhibiting « classic » paintings, but textile paintings in plant fibers (raffia) or tapa (beaten bark) from Africa and the Pacific, both ancient and contemporary.

Tapas are the first textiles to be found in tropical regions, and have been around since prehistoric times. They can be found in Africa: Côte d’Ivoire, Gabon, Congo, Cameroon, Uganda, in South Asia: Vietnam, Papua New Guinea, Australia, South America, Polynesia, Melanesia: Wallis and Futuna, New Caledonia, etc.

Today, some countries have preserved the tapa tradition. It is still very much alive in Polynesia, where it is used to make costumes for traditional dances and ceremonies.

In Côte d’Ivoire, tapa still exists, but its primary function as a garment has taken a back seat. Indeed, this textile has found a new lease of life with painters who have made it their own, using it as a support for their creations (e.g. Ivorian painter Stenka Samir Jacques).

(Note that Uganda’s tapa has been listed as a Unesco intangible heritage item. The Pacific Islands are in the process of having their tapa included on this list)

Raffia textiles are better known than tapa; these are woven textiles; those from the Congo are particularly beautiful and elaborate; there are 2 types of textiles: appliqués and velvets, mainly from the Kasai region.

These textiles (tapa and raffia) were originally used as clothing for major ceremonies; the dress code was very elaborate, notably the use of raffia loincloths in the Congo;

They were also used as currency, gifts and shrouds, but also to separate different areas of the house, to decorate interiors, as blankets, etc. Finally, they were used to display the wealth of their owners.

A quick word on the manufacture of these textiles: generally speaking, textiles were made by men and decorated by women: the most striking example is the velvet of the kasai, which was decorated and embroidered by pregnant women for the duration of their pregnancy. An exception: Polynesian tapa is made entirely by women.

A few years ago, kasai textiles received a great deal of media attention, and many decorators and textile editors took them up.

The ones we present are genuine traditional textiles, some of them ancient, others more recent;

Today, they are used as pictures, wall hangings, and even cushion covers for the more recent ones.

here’s a brief presentation of these textiles!

Opening hours :

Monday to Saturday, 3pm to 7pm.

Sunday 10am to 1pm and 3pm to 7pm.

No vamos a exponer pinturas « clásicas », sino pinturas textiles, hechas con fibras vegetales (rafia) o tapa (corteza batida) de África y el Pacífico, tanto antiguas como contemporáneas.

Las tapas son los primeros tejidos que se encontraron en las regiones tropicales, y existen en todo el mundo desde la prehistoria. Se encuentran en África: Costa de Marfil, Gabón, Congo, Camerún, Uganda, en el sur de Asia: Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Australia, Sudamérica, Polinesia, Melanesia: Wallis y Futuna, Nueva Caledonia, etc.

Hoy en día, algunos países han conservado la tradición de la tapa. Sigue muy viva, sobre todo en Polinesia, donde se utiliza para confeccionar trajes para danzas y ceremonias tradicionales.

En Costa de Marfil, la tapa sigue existiendo, pero su función principal como vestimenta ha pasado a un segundo plano. De hecho, este textil ha encontrado un nuevo aliento con pintores que se han apropiado de él y lo utilizan como soporte para sus creaciones; es el caso del pintor marfileño Stenka Samir Jacques).

(Cabe señalar que la tapa de Uganda ha sido inscrita en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Las islas del Pacífico también han tomado medidas para que su tapa se incluya en esta lista)

Los textiles de rafia son más conocidos que la tapa; son textiles tejidos; los del Congo son particularmente bellos y elaborados; hay 2 tipos de textiles: apliques y terciopelos, principalmente de la región de Kasai.

Estos tejidos (tapa y rafia) se utilizaban originalmente como vestimenta durante las grandes ceremonias; el código de vestimenta era muy elaborado, sobre todo el uso de taparrabos de rafia en el Congo;

También se utilizaban como moneda, regalos y mortajas, pero también para separar las distintas zonas de la casa, para decorar interiores, como mantas, etc. Por último, servían para exhibir la riqueza de su propietario.

Unas breves palabras sobre cómo se confeccionaban estos tejidos: en general, los tejidos eran confeccionados por hombres y decorados por mujeres: el ejemplo más llamativo es el terciopelo del kasai, que era decorado y bordado por mujeres embarazadas durante su gestación. Una excepción es la tapa de Polinesia, confeccionada íntegramente por mujeres.

Hace unos años, los textiles kasai recibieron una gran atención mediática, y muchos decoradores y editores textiles se interesaron por ellos.

Los textiles que presentamos son auténticos tejidos tradicionales, algunos antiguos y otros más recientes;

Hoy se utilizan como cuadros, tapices e incluso fundas de cojín para los más recientes.

he aquí una breve presentación de estos textiles

Horario de apertura :

De lunes a sábado de 15.00 a 19.00 h.

Domingo de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

Wir werden keine « klassischen » Bilder ausstellen, sondern Textilbilder aus Pflanzenfasern (Bast) oder Tapa (geklopfte Rinde) aus Afrika und dem Pazifikraum, sowohl alte als auch zeitgenössische.

Tapa sind die ersten Textilien aus tropischen Regionen und existieren seit prähistorischen Zeiten auf der ganzen Welt. Man findet sie in Afrika: Elfenbeinküste, Gabun, Kongo, Kamerun, Uganda, in Südasien: Vietnam, Papua, Australien, Südamerika, Polynesien, Melanesien: Wallis und Futuna, Neukaledonien etc.

In einigen Ländern hat sich die Tradition des Tapa bis heute erhalten. Vor allem in Polynesien ist sie noch sehr lebendig und wird für die Herstellung von Trachten für traditionelle Tänze und Zeremonien verwendet.

In der Elfenbeinküste gibt es Tapa noch, aber seine ursprüngliche Funktion als Kleidungsstück ist in den Hintergrund getreten. In der Tat hat dieses Textil durch die Maler, die es sich angeeignet haben und es als Grundlage für ihre Kreationen verwenden, wie z. B. der ivorische Maler Stenka Samir Jacques, einen neuen Aufschwung erfahren.)

(Es sei darauf hingewiesen, dass Tapa aus Uganda zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Die Pazifikinseln haben Schritte unternommen, um ihre Tapa auf diese Liste zu setzen …)

Basttextilien sind bekannter als Tapa; es handelt sich um gewebte Textilien; die aus dem Kongo stammenden sind besonders schön und aufwendig; man unterscheidet zwei Arten von Textilien: Applikationen und Samt, die hauptsächlich aus der Kasai-Region stammen.

Diese Textilien (Tapa und Bast) dienten ursprünglich als Kleidung bei großen Zeremonien; die Kleiderordnung war sehr ausgefeilt, insbesondere die Verwendung von Lendenschurzen aus Bast im Kongo;

Sie dienten auch als Tauschmittel, Geschenke, Leichentücher, aber auch als Trennwand zwischen den verschiedenen Bereichen der Häuser, als Dekoration der Innenräume, als Decke usw. Sie dienten auch dazu, das Vermögen ihres Besitzers anzuzeigen.

Ein kleines Wort zur Herstellung dieser Textilien: Im Allgemeinen wurden die Textilien von Männern hergestellt und von Frauen verziert: Das prominenteste Beispiel ist der Kasai-Samt, der von schwangeren Frauen während der Schwangerschaft verziert und bestickt wurde. Eine Ausnahme bildet der Tapa aus Polynesien, der ausschließlich von Frauen hergestellt wird.

Die Kasai-Textilien wurden vor einigen Jahren in den Medien stark beworben und viele Dekorateure und Textilverleger haben sich ihrer bemächtigt.

Die hier gezeigten Textilien sind echte traditionelle Textilien, von denen einige alt und andere neu sind;

Heute werden sie als Bilder, Wandbehänge und – bei den neueren – sogar als Kissenbezüge verwendet.

hier eine kurze Vorstellung dieser Textilien

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Sonntag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche