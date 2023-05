VACHEMENT DEPAYSANT à Héricourt-en-CAUX 5 chemin du Pival, 10 juin 2023, Héricourt-en-Caux.

Héricourt-en-Caux,Seine-Maritime

Le Réseau des CIVAM normands organise les 10 et 11 juin prochains des portes-ouvertes dans 18 fermes de Normandie engagées en agriculture durable.

Cet événement est financé par le Département de Seine-Maritime et par la Région Normandie pour les fermes de l’Eure, l’Orne et la Manche.

L’objectif est de donner l’occasion de découvrir en famille la vie à la ferme, les animaux et d’échanger avec l’agriculteur près de chez soi.

Découvrez Alice Boissonnet et sa ferme biologique de fleurs coupées françaises !

Ouvert le samedi 10 juin 2023 de 11h à 17h :

Le champ est accessible en poussette.

Tout au long de la journée : possibilité d’acheter des fleurs et des plants de fleurs, buvette, goûter.

11h, 14h et 15h : Visite gratuite de la ferme.

Entre 12h et 14h : Pique-nique libre au champ à l’ombre des tilleuls. Venez profiter de la vue sur la vallée de la Durdent en famille.

15h : Animation autour de la biodiversité avec l’association Cardere (pas d’âge minimum).

14h et 16h : Atelier de composition florale !.

5 chemin du Pival

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



On June 10 and 11, the Normandy CIVAM network is organizing an open house at 18 Normandy farms committed to sustainable agriculture.

The event is funded by the Seine-Maritime department and the Normandy region for farms in the Eure, Orne and Manche departments.

The aim is to give families the chance to discover life on a farm, meet the animals and talk to a farmer near them.

Discover Alice Boissonnet and her organic French cut flower farm!

Open Saturday June 10, 2023 from 11am to 5pm:

The field is accessible by stroller.

All day long: opportunity to buy flowers and flowering plants, refreshments, snacks.

11 a.m., 2 p.m. and 3 p.m.: Free tour of the farm.

Between 12pm and 2pm: Free picnic in the shade of the lime trees. Enjoy the view of the Durdent valley with your family.

3pm: Biodiversity activities with the Cardere association (no minimum age).

2pm and 4pm: Flower arrangement workshop!

Los días 10 y 11 de junio, la red CIVAM de Normandía organiza jornadas de puertas abiertas en 18 granjas normandas comprometidas con la agricultura sostenible.

El evento está financiado por el Departamento de Seine-Maritime y por la Región de Normandía para las granjas de Eure, Orne y Manche.

El objetivo es ofrecer a las familias la oportunidad de descubrir la vida en una granja, conocer a los animales y hablar con un agricultor cercano.

Descubra a Alice Boissonnet y su granja francesa de flor cortada ecológica

Abierto el sábado 10 de junio de 2023 de 11.00 a 17.00 h:

El campo es accesible con cochecito.

Durante todo el día: posibilidad de comprar flores y plantas florales, refrescos y aperitivos.

a las 11h, 14h y 15h: Visita gratuita de la granja.

De 12:00 a 14:00: picnic gratuito a la sombra de los tilos. Disfrute en familia de las vistas sobre el valle de Durdent.

a las 15 h: Actividades sobre biodiversidad con la asociación Cardere (sin edad mínima).

14:00 y 16:00: ¡Taller de arreglos florales!

Das Netzwerk der normannischen CIVAM organisiert am 10. und 11. Juni einen Tag der offenen Tür auf 18 Bauernhöfen in der Normandie, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben.

Diese Veranstaltung wird vom Departement Seine-Maritime und von der Region Normandie für die Bauernhöfe in den Departements Eure, Orne und Manche finanziert.

Ziel ist es, der Familie die Gelegenheit zu geben, das Leben auf dem Bauernhof und die Tiere zu entdecken und sich mit dem Landwirt in ihrer Nähe auszutauschen.

Entdecken Sie Alice Boissonnet und ihren Bio-Bauernhof mit französischen Schnittblumen!

Geöffnet am Samstag, den 10. Juni 2023 von 11.00 bis 17.00 Uhr :

Das Feld ist mit dem Kinderwagen zugänglich.

Den ganzen Tag über: Möglichkeit zum Kauf von Blumen und Blumensetzlingen, Erfrischungsstände, Snacks.

11.00, 14.00 und 15.00 Uhr: Kostenlose Besichtigung des Bauernhofs.

Zwischen 12 und 14 Uhr: Freies Picknick auf dem Feld im Schatten der Linden. Genießen Sie mit Ihrer Familie den Blick auf das Durdental.

15 Uhr: Animation rund um die Biodiversität mit dem Verein Cardere (kein Mindestalter).

14 und 16 Uhr: Workshop zum Thema Blumenarrangements!

