Loto de l’APE Emilio 5 chemin du Clos Montélier, 3 décembre 2023, Montélier.

Montélier,Drôme

Bonne ambiance et cadeaux à gogo pour toute la famille seront de la partie !

Buvette et restauration sur place..

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . .

5 chemin du Clos Salle Jean-Giono

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Great atmosphere and gifts galore for the whole family!

Refreshments and snacks on site.

Habrá un ambiente estupendo y un montón de regalos para toda la familia

Refrescos y comida in situ.

Gute Stimmung und jede Menge Geschenke für die ganze Familie sind garantiert!

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par Valence Romans Tourisme