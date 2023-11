BALADE COMMENTÉE DANS LE VIGNOBLE : « LE TRÈS’OR D’ANJOU » 5 chemin du château d’eau Doué-en-Anjou, 2 janvier 2024, Doué-en-Anjou.

Amélie, guide conférencière, vous invite à une balade à pied commentée dans les vignes, à la découverte des vins moelleux et liquoreux des Coteaux du Layon. Avec dégustation de vin au Domaine Bodineau..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 18:30:00. EUR.

5 chemin du château d’eau Les Verchers-sur-Layon

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Guide Amélie invites you on a guided walk through the vineyards to discover the sweet and syrupy wines of the Coteaux du Layon. With wine tasting at Domaine Bodineau.

La guía Amélie le invita a un paseo guiado por los viñedos para descubrir los vinos dulces y almibarados de los Coteaux du Layon. Con degustación de vinos en el Domaine Bodineau.

Die Fremdenführerin Amélie lädt Sie zu einem kommentierten Spaziergang durch die Weinberge ein, bei dem Sie die lieblichen und süßen Weine der Coteaux du Layon entdecken können. Mit Weinprobe auf der Domaine Bodineau.

