MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE BODINEAU 5 Chemin du château d’eau Doué-en-Anjou, 20 décembre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 11:00:00

fin : 2023-12-20 21:00:00

Le Domaine Bodineau, producteur de vins d’Anjou et de Coteaux du Layon, vous invite dans sa cave aux Verchers-sur-Layon pour son marché de Noël !.

Au programme de cette journée conviviale, des exposants, artisans et producteurs locaux de : miel, saucissons, fumaison, bières, maroquinerie, bijoux…

Et aussi de nombreuses animations telles qu’un close up de magie, du vin chaud, des jeux en bois…

Vous avez également la possibilité de vous restaurer sur place et de déguster des vins du domaine !

Toute l’équipe vous attend nombreux avec famille et amis, pour passer un agréable moment plein de surprises !

.

5 Chemin du château d’eau Lieu-dit Savonnières

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire