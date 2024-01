Observation spéciale Lune – OTMA 5 chemin de l’Eglise Saucats, samedi 13 juillet 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 21:30:00

fin : 2024-07-13

Venez fêter avec les membres d’ASTRONOMIE GIRONDE 33, l’événement On The Moon Again.

Toutes les personnes ayant un instrument d’optique sont invités à venir l’installer sur le pré communal à nos côtés afin d’offrir au public un nouveau regard sur la Lune, ses mers, ses cratères et ses montagnes.

5 chemin de l’Eglise Pré communal

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Montesquieu