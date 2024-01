Festival du Soleil 5 chemin de l’Eglise Saucats, samedi 22 juin 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-06-22

Pour fêter notre étoile-mère, les animateurs d’AG33 présenteront divers types d’instruments d’observation.

Découvrez notre étoile grâce à l’observation solaire (avec des filtres spéciaux), la radioastronomie

ainsi que la présentation des instruments d’observation et la technique associée.

Un atelier « système solaire » se situera sous la tente, ainsi qu’une astro-bibliothèque en accès libre.

Pensez à vous couvrir la tête

Café et jus de fruits seront proposés à la buvette.

En cas de pluie, un repli sous abri est prévu avec expositions et jeux.

5 chemin de l’Eglise Pré communal

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



