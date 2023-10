BOURSE AUX JOUETS 5 chemin de la Mairie Taintrux, 19 novembre 2023, Taintrux.

Taintrux,Vosges

Bourse aux jouets le dimanche. Dépôt des jouets samedi 18 novembre de 14h à 18h. Restitution des invendus et paiement le 19 de 18h30 à 20h. Buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. 0 EUR.

5 chemin de la Mairie Salle des fêtes

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Toy market on Sunday. Toy drop-off Saturday November 18, 2-6pm. Return of unsold toys and payment on the 19th from 6.30pm to 8pm. Refreshments on site.

Feria del juguete el domingo. Venta de juguetes el sábado 18 de noviembre de 14.00 a 18.00 h. Devolución de los juguetes no vendidos y pago el día 19 de 18.30 a 20.00 horas. Refrescos in situ.

Spielzeugbörse am Sonntag. Abgabe der Spielsachen am Samstag, den 18. November von 14 bis 18 Uhr. Rückgabe der unverkauften Waren und Bezahlung am 19. von 18:30 bis 20:00 Uhr. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES