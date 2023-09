PORTES OUVERTES AU CENTRE EQUESTRE LA CANTERA 5 Chemin de la Carrière Niderviller, 23 septembre 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

Venez visiter les installations et découvrez les cours en direct !. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

5 Chemin de la Carrière

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



Come and visit the facilities and see the courses live!

Venga a visitar las instalaciones y a ver los cursos en directo

Besuchen Sie die Einrichtungen und erleben Sie den Unterricht live!

Mise à jour le 2023-09-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG